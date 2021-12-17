В Вене завершился седьмой раунд переговоров по СВПД

Седьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД и заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, проходившее в столице Австрии Вене в пятницу, завершились. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание Совместной комиссии по СВПД, так же как и седьмой раунд переговоров в Вене завершились. Переговоры скоро возобновятся", - написал Ульянов в Twitter.

Сельмой раунд переговоров в Вен по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.