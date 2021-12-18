Европейские индексы - 17-12-21

МОСКВА, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.67% и составил 15531.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.12% и составил 6926.63 пункта, британский FTSE вырос на 0.13% и составил 7269.92 пункта, а российский RTSI снизился на 1.35% и составил 1583.05 пункта.