Армения не обсуждала никакого вопроса о «коридоре», это фейковая тема. Армен Григорян

США заинтересованы в возможности устойчивого сотрудничества в регионе, общейдеблокации.

Как передает Арменпресс, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью "Голосу Америки", комментируя встречу с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Армен Григорян отметил, что встреча с Джейком Салливаном была продуктивной. Обсуждена двусторонняя повестка Армении и США.

«Процесс демократизации в Армении - важный фактор безопасности. И в этой повестке дня очень важную рольиграетпродолжающийся процесс демократизации в Армении. Мы обсуждали возможности продолжения сотрудничества в этом процессе. Мы также обсудили вопросы, касающиеся среды безопасности в регионе, а также сотрудничества в регионе и экономического развития», - сказал Армен Григорян, добавив, что Соединенные Штаты заинтересованы в возможности устойчивого сотрудничества и общей разблокировки в регионе.

Что касается часто звучащих заявлений о так называемом «коридоре» через территорию Армении, выдвигаемых Азербайджаном требований, секретарь Совета безопасности РА отметил, что такого вопроса нет.

«Армения никогда не обсуждала вопрос«коридора». Это фейковая тема, которая не стоит на столе переговоров, но она стоит вне стола переговоров, что влияет на переговорный процесс», - сказал он.

В рамках визита в Вашингтон Армен Григорян также встретился с конгрессменом Фрэнком Паллоне, принял участие в обсужденияхв аналитическом центре Atlantic Council. Армен Григорян представил позицию и взгляды Армении на региональную стабилизацию и сотрудничество в регионе.

Что касается будущего статуса Нагорного Карабаха, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян отметил, что власти Армении считают важным начать обсуждение путей долгосрочного разрешения вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. На вопрос, можно ли найти решение, если в повестке дня останутся те же принципы Минской группы ОБСЕ, в том числе принципы территориальной целостности и право на национальное самоопределение, которые противоречили и мешали друг другу на протяжении 25 лет, Армен Григорян подчеркнул, что решение может быть найдено, если будет политическая воля.

«У нас такая политическая воляесть, и мы ожидаем, что в Азербайджане также будет такая воля для поиска долгосрочного решения . После войны было много разговоров о том, что проблема решена, но, как я уже сказал, и нами, и международным сообществом зафиксировано, что проблема не решена. Надо работать и дальше, чтобы решить эту проблему», - добавил Армен Григорян.

15 декабря секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с безопасностью в регионе и вокруг Республики Армения. В этом контексте также обсуждались возможности регионального экономического сотрудничества, которое создаст дополнительные гарантии безопасности для долгосрочной стабильности и мира. В завершение встречи Армен Григорян пригласил Джейка Салливана посетить Армению.

Армен Григорян встретился с сопредседателем армянского комитета Палаты представителей США Фрэнком Паллоне. Секретарь Совета безопасности высоко оценил усилия армянского комитета в Палате представителей и, в частности,Фрэнка Паллоне, по поддержке Армении и армянского народа.

В рамках визита секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна в Соединенные Штаты Америки Американский аналитический центр Atlantic Council организовал встречу с представителями экспертного сообщества.