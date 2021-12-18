Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 27 новых случаев, умер 1 гражданин

17 декабря в Республике Арцах проведено 437 тестирований, по результатам которых зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что зарегистрирован 1 случай смерти. 86-летняя женщина умерла от коронавируса после того, как ей поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония и острая дыхательная недостаточность.

82 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 15 пациентов как крайне тяжелое, 46, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе было проведено тестирование 30 027 граждан на выявление коронавируса, из которых 4651 дало положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.