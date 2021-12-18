АРМЕНПРЕСС ежедневно обеспечивает всестороннюю, многоязычную и объективную информацию. СНБ

В лице АРМЕНПРЕСС в Республике Армения действует государственное информационное агентство, которое ежедневно предоставляет исчерпывающую, многоязычную и объективную информацию как для армянской, так и для зарубежной аудитории.

В поздравительном послании, адресованном директору информационного агентства АРМЕНПРЕСС Араму Ананяну, этот факт подчеркнули в аппарате директора Службы национальной безопасности Республики Армения, поздравляяГосударственное информационное агентство АРМЕНПРЕСС по случаю 103-й годовщины со дня его основания.

«Коллектив информационного агентства АРМЕНПРЕСС продолжает удерживать лидирующие позиции агентства в медиа-сфере Армении, создавая прочную основу для достойного представления интересов Армении на международных медиа-площадках. Мы высоко ценим профессиональную и проармянскую работу агентства и его опытной команды в сфере информации.

Желаем всему коллективу АРМЕНПРЕСС продолжать традицию беспристрастного и оперативного распространения информации среди населения с такой же последовательностью, фиксируя новые достижения на благо Республики Армения», - говорится в поздравительном послании.