Во Львове открылась выставка к 30-летию восстановления Армянской Апостольской церкви в Украине

30-летие восстановления Армянской Апостольской церкви в Украине отметили в Армянском соборе Львова.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт AnalitikaUA.net.

Согласно сообщению, в Армянском соборе Преображения Пресвятой Богородицы во Львове открылась выставка, которая будет действовать в храме на постоянной основе. Это церковные или бытовые вещи, через которые можно узнать о жизни армянской общины на территории Львова.

По словам координатора выставки Ирины Горбань, экспонаты пережили всю советскую эпоху, так как в 1945 годубыли спрятаны. «Они хранились в несгораемом церковном сейфе, в этом сейфе пережил весь советский период», - сказал специалист.

А 30-летие возрождения Армянской Апостольской церкви в украинской столице Киеве было отмечено международной конференцией «Армянская церковь в Украине. История и Современность».

Строительство, идентификация, реставрация и сохранение церквей - одно из основных направлений деятельности армянской диаспоры в Украине. Президент Союза армян Украины Вилен Шатворян подчеркнул, что по армянским традициям церковь является не только духовным, но и культурным центром.