АРМЕНПРЕСС продолжит свой твердый курс с такой же ответственностью и беспристрастностью. Сасун Хачатрян

Информационное агентство АРМЕНПРЕСС с большой самоотдачей и ответственностью освещало ключевые для Республики Армения события на протяжении своей более чем столетней деятельности.

Этоподчеркнул председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, тепло поздравив информационное агентство АРМЕНПРЕССсо 103-й годовщиной со дня основания.

Поле зрения АРМЕНПРЕСС - это все сферы, и не исключение также правовое поле, требующее особого подхода к освещению его многоуровневой системы. Я убежден, что это СМИ, преодолевшее трудные десятилетия истории, будет и дальше придерживаться принятых для себя принципов, обеспечивая устойчивый курс международных СМИ Армении с такой же ответственностью и беспристрастностью», - отметил Хачатрян.

Сасун Хачатрян пожелал информационному агентству АРМЕНПРЕСС бесперебойной деятельности и новых профессиональных достижений.