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Освобожден глава общины Каджарана Манвел Парамазян

Освобожден глава общины Каджарана Манвел Парамазян

Член блока «Айастан», глава общины Каджарана Манвел Парамазян освобожден.

Как передает Арменпресс, Парамазян покинул уголовно-исправительное учреждение "Больница для осужденных".

Ранее суд первой инстанции Сюникской области принял решение об освобождении Манвела Парамазяна под залог в размере 70 млн драмов.

9 июля Манвелу Парамазяну были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311 и ч. 2 ст. 154.2 УК РА. Речь идет об организации мошенничества, получении взяток, даче взяток избирателям или воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Манвел Парамазян этих обвинений не признает.


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