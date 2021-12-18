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Артак Давтян провел смотр на Центральном сборном пункте Минобороны

Артак Давтян провел смотр на Центральном сборном пункте Минобороны

Накануне начала зимнего призыва - 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-лейтенант Артак Давтян посетил Центральный сборный пункт Министерства обороны. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Начальник Генштаба ВС РА провел ряд строевых проверок, проследил за подготовкой к организации призыва и подготовкой ответственных подразделений служб. 

Генерал-лейтенант Артак Давтян дал указания и поручения по организации дальнейших работ, призвал сделать все возможное для правильного проведения зимнего призыва.

 


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