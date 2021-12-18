FLYONE ARMENIA с 18 декабря осуществляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион- Ереван

Авиакомпания FLYONE ARMENIA с 18 декабря выполняет регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван-Лион-Ереван.

Как передает Арменпресс, рейсы Ереван-Лион будут выполняться из международного аэропорта Звартноц в лионский аэропорт Сент-Экзюпери - два раза в неделю, по средам и субботам, по доступной цене за каждый - начиная с 44 евро, или (для членов FLYONE CLUB) - с 39 евро.

Церемония открытия регулярных прямых рейсов состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц».

Председатель правления совета FLYONE ARMENIA Airlines Арам Ананян разрезал символическую ленту, объявив об открытии долгожданных прямых регулярных рейсов армянский авиакомпаний в страны Европы.

Комментируя открытие рейсов в Лион, исполнительный директор FLYONE Мирча Малека сказал:

«FLYONE ARMENIA стала первой армянской авиакомпанией, выполнявшей рейсы в страны ЕС, которая после перерыва более чем на год после включения в «черный» список ЕС, начнет совершать прямые регулярные рейсы в страны Евросоюза. Учитывая размер и значение армянской общины во Франции, Лион является ключевым пунктом назначения, и не случайно мы начинаем наши полеты в Европу с рейсов именно в этот город».