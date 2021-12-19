При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись в Армению

При посредничестве председателя Европейского совета Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на родину – в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель МИД РА Ваан Унанян на своей странице в Facebook, представив список вернувшихся.