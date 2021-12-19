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В Даракерте в результате взрыва и пожара в котельной сгорела теплица

В Даракерте в результате взрыва и пожара в котельной сгорела теплица

18 декабря в 21:24 часов в Араратский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС поступил сигнал о том, что    что в котельной села Даракерт произошел взрыв, в результате которого возник пожар, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА и 1 боевой расчет Ереванского управления   Спасательной  службы МЧС РА.

По предварительным данным, в котельной теплицы (100 квадратных метров) произошел взрыв, в результате чего возник пожар. Обрушились элементы строения (около 80 квадратных метров). 

Пожар локализован в 22:45 часов,  потушен в 23:47. Сгорели деревянные элементы крыши и частично имущество. Окна теплицы (около 1000 квадратных метров) были разбиты.

 

 


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