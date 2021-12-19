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Глава Евросовета и спецпредставитель Евросоюза приветствовали возвращение армянских военнопленных  

Глава Евросовета и спецпредставитель Евросоюза приветствовали возвращение армянских военнопленных  

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель приветствовал освобождение 19 декабря Азербайджаном 10 армянских военнопленных и их возвращение в Армению —   после консультаций с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Арменпресс, об этом Шарль Мишель написал в своем микроблоге Twitter,  добавив: «Важный гуманитарный шаг, демонстрирующий обоюдную волю к укреплению доверия — как это и обсуждалось в Брюсселе». 

По его словам, ЕС облегчил перемещение заключенных в Ереван.

Возвращение армянских  военнопленных  приветствовал в Twitter и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.

«Я рад, что смог репатриировать 10 армянских военнослужащих. Это важный шаг со стороны Азербайджана в решении гуманитарных вопросов.  Европейский Союз продолжит работу с двумя странами — с целью  организации успешных встреч между председателем Европейского совета,  президентом Азербайджана и Николом Пашиняном», - написал Тойво Клаар.

Ранее официальный представитель МИД РА Ваан Унанян сообщил на своей странице в Facebook, что при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля 10 армянских военнопленных вернулись на родину – в Армению, представив список вернувшихся.

 


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