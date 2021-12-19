В Армении ожидаются осадки, похолодает на 10-15 градусов

На территории Армении ожидаются осадки — во второй половине дня 19 декабря, 20 декабря, в ночь на 22 декабря — в некоторых регионах, 21 декабря — в большинстве регионов. Днем 22 декабря, 23-24 декабря, осадков не ожидается. По утрам в Араратской долине возможен туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-5 м / с.

«Ночью 21-24 декабря температура воздуха постепенно понизится на 10-15 градусов, а днем - на 4-6 градусов», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, вечером 19 декабря в Ереване ожидаются небольшие осадки. Вечером 20 и 21 декабря время от времени ожидаются осадки. С 22 по 24 декабря осадков не ожидается. По утрам возможен туман.