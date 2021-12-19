ДТП на трассе Сисиан-Ереван: погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком из Ирана

19 декабря в 10:13 Сюникский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС поступил сигнал о том, что о том, что возле рынка села Ангегакот произошло ДТП. Есть пострадавший.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, к месту выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что на 10-м км трассы Сисиан-Ереван столкнулись автомобиль Mercedes (водитель Г.Х, 1990 г.р.) и грузовик Iveco (водитель - гражданин Ирана), в результате чего автомобиль Mercedes перевернулся на расстоянии около 50 метров и оказался на правой стороне дороги. Водитель последнего скончался на месте, а пассажир С.З. (1998 г.р.) был госпитализирован местными силами в медицинский центр Сисиана, где врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона и поднесли тело Г.Х. к машине скорой.