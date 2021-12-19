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ДТП на трассе Сисиан-Ереван: погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком из Ирана

ДТП на трассе Сисиан-Ереван: погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком из Ирана

19 декабря в 10:13 Сюникский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС поступил сигнал о том, что о том, что возле рынка села Ангегакот произошло  ДТП. Есть пострадавший.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, к месту выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС.

«Выяснилось, что на 10-м км трассы Сисиан-Ереван столкнулись автомобиль Mercedes  (водитель Г.Х, 1990 г.р.) и грузовик Iveco  (водитель - гражданин Ирана), в результате чего автомобиль Mercedes перевернулся на расстоянии  около 50 метров и оказался на правой стороне дороги. Водитель последнего скончался на месте, а пассажир С.З.  (1998 г.р.) был госпитализирован местными силами в медицинский центр Сисиана, где врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона и поднесли тело Г.Х. к машине скорой.

 


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