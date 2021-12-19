Wizz Air начинает выполнять рейсы Вильнюс-Ереван-Вильнюс
17:02, 19 Декабрь, 2021
19 декабря авиакомпания Wizz Air начинает выполнять рейсы Вильнюс-Ереван-Вильнюс.
Как сообщили Арменпресс в ЗАО "Международные аэропорты Армении", рейсы будут выполняться два раза в неделю — каждую среду и воскресенье.
«Для получения дополнительной информации о наличии и приобретении билетов на самолет, посетите сайт авиакомпании wizzair.com или обратитесь в местные туристические агентства.
«Поздравляем наших партнеров и желаем им безопасных полетов», - говорится в сообщении.
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