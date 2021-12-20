В Киеве состоялась конференция, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Украиной

17 декабря в столице Украины Киеве состоялась конференция, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Украиной. Как сообщает «Арменпресс», помимо посольства Армении в Украине и армянской общины Украины одним из организаторов конференции выступило Министерство иностранных дел Украины.

Участники конференции затронули темы, касающиеся истории двусторонних отношений, их состояния на данный момент, обменялись мнениями о путях, которые могут способствовать улучшению отношений между двумя странами.

Приветствуя участников конференции, посол Армении в Украине Владимир Карапетян подчеркнул тот факт, что Министерство иностранных дел Украины является соорганизатором конференции. Посол отметил, что Министерства иностранных дел двух стран прикладывают все силы, чтобы отношения между Арменией и Украиной на государственном уровне были такими же теплыми, как отношения между народами этих стран. Однако, по словам посла, дипломатам еще многое предстоит сделать, чтобы эти отношения соответствовали ожиданиям граждан Армении и Украины.

С приветственной речью выступили также представитель МИД Украины Сергей Драхан и вице-президент Союза армян Украины Давид Мкртчян. Они отметили значение искренних и открытых обсуждений представителей украинского и армянского гражданского сектора, политологов, выразив уверенность, что сформированные в них предложения и замечания станут слышимыми и для государственных структур.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Украиной запланированы и другие мероприятия.