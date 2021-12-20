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Вараздат Ароян пропустил матч «Реал» - «Кадис»

Вараздат Ароян пропустил матч «Реал» - «Кадис»

В 18-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» дома принимал «Кадис».

Как сообщает «Арменпресс», в матче, прошедшем на стадионе «Сантьяго Бернабеу», не было забито ни одного мяча. Матч завершился вничью.

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян не был в стартовом составе «Кадиса» и в игре не участвовал.

На данный момент «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги занимает первое место. «Кадис» на предпоследнем месте.
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