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Сурен Григорян освобожден с должности заместителя министра юстиции Армении

Сурен Григорян освобожден с должности заместителя министра юстиции Армении

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Сурен Григорян освобожден с должности заместителя министра юстиции РА.

Как сообщает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства e-gov.am

«Согласно части 1 статьи 9 Закона Республики Армения  « О государственной службе» Сурен Григорян освобождается с должности заместителя министра юстиции», - говорится в решении.
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