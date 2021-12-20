В Армении за прошедший день подтверждено 72 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 20 декабря в Армении всего подтверждено 343 708 случаев заражения COVID-19, 328 799 из которых вылечились, есть 7 903 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 513 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 897 тестов. Подтверждено 72 новых случая заражения COVID-19, вылечились 364 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 479 107 тестирований.