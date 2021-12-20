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Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Грузию

Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Грузию

20 декабря премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Республику Грузия.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра РА, в Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армения-Грузия с участием премьер-министров двух стран.

Запланирован и разговор тет-а-тет между премьер-министром Николом Пашиняном и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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