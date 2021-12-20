Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Грузию

20 декабря премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Республику Грузия.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра РА, в Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армения-Грузия с участием премьер-министров двух стран.

Запланирован и разговор тет-а-тет между премьер-министром Николом Пашиняном и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.