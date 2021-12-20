Анаит Аванесян в Москве участвовала в конференции по здравоохранению

Делегация Армении, возглавляемая министром здравоохранения Анаит Аванесян, в Москве, в Научно-исследовательском центре онкологии имени Н. Блохина приняла участие в 6-ой Российско-армянской конференции по здравоохранению.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, в повестке дня были вопросы, касающиеся обеспечения прогресса в двустороннем сотрудничестве, в том числе и в борьбе с COVID-19, в медицинском образовании и детской онкологии.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили направления сотрудничества и наметили новые пути.

Армянская делегация посетила корпусы онкологического центра, осмотрела детское отделение.

В ходе Российско-армянской конференции были подписаны два Меморандума о сотрудничестве между Научно-исследовательским центром онкологии имени Н. Блохина и Национальным онкологическим центром им. В. А. Фанарджяна, также Научно-исследовательским гематологическим центром им. Р. О. Йоляна.

«Стремление двух стран к взаимопомощи и сотрудничеству в сфере здравоохранения не может не вызывать радости. Особо следует отметить содействие российских коллег здравоохранению Армении в послевоенный период, а также в напряженной эпидемиологической ситуации», - отметила Анаит Аванесян.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также подчеркнул эффективное сотрудничество мржду двумя странами и коснулся российского опыта борьбы с эпидемией.

«С учетом тех преобразований, которые ожидаются в этой сфере, в плане развития системы медицинской помощи мы ждем не шага, а настоящего скачка», - отметил Михаил Мурашко.

Отмечается, что в рамках визита в Москву Анаит Аванесян встретилась также с проживающими в России известными медработниками армянского происхождения, с деятелями сферы здравоохранения, обсудила возможности внедрения огромного человеческого и профессионального потенциала в развитие системы здравоохранения Армении.

На встрече армянскому медицинскому сообществу, проживающему в России, были представлены приоритеты, касающиеся здравоохранения, намеченные программой правительства Армении на 2021-2026 годы.

Достигнута договоренность о формировании совместных рабочих групп с целью более четкого и всеобъемлющего решения приоритетных задач сферы.