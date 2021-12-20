В интернете опубликована фотография командира дивизии «Султан Мурад» и министра МВД Турции

Американская журналистка Линдси Снелл опубликовала фотографию, сделанную в сирийском городе Рай, известном как место набора сирийских наемников, на котором министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и командир дивизии «Султан Мурада» Фехим Исан. Она напомнила, что именно дивизия «Султан Мурад» отправляла наемников в Нагорный Карабах и в Ливию.

«Вербовка несовершеннолетних привела к тому, что Соединенные Штаты включили Турцию в список стран, которые используют детей в качестве солдат» - как сообщает «Арменпресс», написала Линдси Снелл в своем аккаунте в Twitter.

Госдепартамент США включил члена НАТО Турцию в список стран, которые незаконно вербуют или используют детей в качестве солдат. В годовом отчете Госдепартамента США о траффикинге, опубликованном в июле 2021 года, Соединенные Штаты призвали Турцию прекратить оперативную и финансовую помощь вооруженным оппозиционным группировкам в Сирии, вербующим детей в солдаты.