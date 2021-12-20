Во вновь формируемой среде СНБ должна повышать эффективность своей деятельности: Пашинян поздравил сотрудников СНБ

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил Службу национальной безопасности и принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника органов национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемый директор Службы национальной безопасности,

Уважаемые коллеги,

Поздравляю с Днем работника национальной безопасности и хочу поблагодарить вас за вашу работу и службу.

Должен подчеркнуть, что особенно за последний год мы стали свидетелями ощутимого, видимого повышения эффективности работы органов Службы национальной безопасности, и то, что после катастрофической войны 2020 года, когда страна, по сути, вступила в фазу глубокого политического, психологического кризиса и кризиса доверия, Республика Армения смогла преодолеть этот этап без ухудшения ситуации.

Хочу обратить внимание на то, что с ноября 2020 года внутри Республики Армения не прозвучало ни одного выстрела, и, по сути, не было гражданских столкновений, что, с одной стороны, беспрецедентно в истории стран, которые прошли через подобные ситуации, с другой стороны, подчеркивает эффективную работу ряда наших государственных органов , в том числе Службы национальной безопасности.

В этой связи я должен подчеркнуть, что в течение прошедшего года Служба национальной безопасности вместе с рядом других наших структур выполняла очень важную функцию защиты и сохранения нашей государственности, суверенитета и независимости, и я хочу еще раз поблагодарить за эффективное выполнение этой функции. Но мы также должны подчеркнуть, что стоящие перед нами вызовы не нейтрализованы, и мы должны использовать накопленный за этот период опыт, чтобы более эффективно сохранять нашу государственность, суверенитет, независимость, Конституцию, законодательство и территориальную целостность.

С другой стороны, необходимо также подчеркнуть следующее: в конце концов, о чем был 2020 год и что он показал? Он показал, что во многих случаях у нас есть проблемы с институциональным становлением государственных институтов. Есть армянская пословица: “Снаружи выкалываем чужой глаз, изнутри -свой” . Во многих случаях, да, нам удается в результате многолетней работы создать определенный имидж государственных органов, но иногда на практике мы видим, что эти органы не оснащены достаточными возможностями, мощностями, в том числе техническими, содержательными, системными. Наша самая важная текущая задача - сделать так, чтобы наши государственные органы, включая Службу национальной безопасности, наконец, соответствовали той среде, в которой они работают сегодня. В условиях 21 века, когда техника и технологии развиваются с каждым днем и внедряются в практическую жизнь, отставание в этой области означает неспособность справиться со стоящими перед страной вызовами.

Конечно, в то же время мы должны фиксировать следующее: уровень зарплат, который мы имеем сегодня в органах, отвечающих за государственность, независимость, суверенитет, территориальную целостность нашей страны - уровень этих зарплат, денежного удовлетворения не соответствуют тем вызовам, с которыми столкнулись и сталкиваются наши госорганы.

Я не говорю, что сейчас одним действием мы решим все эти проблемы, но мы должны зафиксировать все это, чтобы правильно позиционироваться и суметь правильно организовать нашу работу. Особенно сейчас, когда, по сути, в регионе складывается новая ситуация, когда правительство Армении провозгласило политику открытия эры мирного развития для региона, а это значит, что в этой новой среде поставленные перед Службой национальной безопасности задачи станут более сложными.

Но я также хочу отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед по пути открытия эры мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае, правительство Республики Армения сделает все от нее зависящее, чтобы достичь прогресса в этом направлении.

Но особенно в этих условиях и в этой среде Служба национальной безопасности должна удвоить бдительность, повысить эффективность своей деятельности, потому что формирование этой новой среды - очень ответственная и важная задача, которую, конечно, мы должны постараться вместе решить.

Я также хотел бы затронуть следующие вопросы - потому что эта тема много обсуждалась, уверен, еще много будет обсуждаться, даже на протяжении веков - когда говорят, что нагорно-карабахский конфликт должен был и мог быть разрешен вот таким-то образом... Пусть был бы решен. А почему не был решен? Если бы должен и мог быть решен таким-то образом, почему не был решен? Республика Армения участвует в этом процессе очень долго, на протяжении более 20 лет. Мы постоянно слышали политические заявления, а когда получили доступ к содержанию переговоров, то увидели, что во многих случаях сделанные в Армении политические заявления не имеют ничего общего с содержанием, которое формировалось за столом переговоров.

Мы не хотим идти тем же путем. Мы хотим в ходе закрытых совещаний, публичных выступлений и за столом переговоров говорить в рамках одного и того же содержания. Я не говорю, что закрытые встречи должны быть на 100% идентичными по содержанию с открытыми встречами. Я имею в виду векторы, потому что любой разговор, особенно на тему безопасности, имеет много уровней секретности. Но я говорю, что наша политика следующая: мы не хотим говорить здесь, внутри страны, одно, а там, за ее пределами, - другое, а затем попасть в ловушку из-за различия между ними.

Это наша самая большая задача, и здесь я вижу также, что, да, нам нужна экспертная, профессиональная помощь, поддержка органов Службы национальной безопасности для обеспечения правильных политических процессов. С другой стороны, мы понимаем, что правительство должно предоставить нашей Службе национальной безопасности и органам Службы национальной безопасности такие возможности, чтобы она могла решать поставленные перед нею задачи.

Должен признать, что да, в течение многих лет Служба национальной безопасности работала в условиях неудовлетворительного уровня технического и системного оснащения. Но, с другой стороны, должен констатировать, что, тем не менее, многие задачи были решены Службой национальной безопасности, и это было сделано благодаря самоотверженности, профессионализму многочисленных сотрудников СНБ и пониманию цены государственной службы.

Мы никогда не говорим, что работа наших государственных органов идеальна, но в такие торжественные дни мы должны особенно подчеркивать то положительное, которое есть, чтобы придать новый импульс для решения все более усложняющихся задач. А наша задача ясна: укрепить Республику Армения, укрепить нашу государственность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу территориальную целостность, обеспечить существование Арцаха, полную защиту прав народа Арцаха, добиться урегулирования нагорно-карабахского конфликта и международного признания приемлемого статуса Арцаха. И работа в этих направлениях требует от нас большой самоотдачи, последовательности, уравновешенности.

Да, во многих случаях мы должны изменить нашу точку зрения, мы должны уметь адаптировать наше восприятие современного мира и его вызовов, мы должны уметь оставаться в коммуникации с миром. Вы знаете, во многих случаях создается впечатление и, кстати, это относится ко всему периоду нашей независимости, что во многих случаях мы говорили то, что хотели сказать, по сути, не слушая или не обращая внимания на то, как международное сообщество реагирует на это. Ни к худу, ни к добру - просто нужно констатировать, что мы живем в среде и эта среда - это мир, это международное сообщество, и мы должны быть более внимательными, чтобы понять международное сообщество, и также мы должны приложить все усилия, чтобы международное сообщество поняло нас. Это и есть та формула, которая должна обеспечить и гарантировать государственность, суверенитет, независимость Республики Армения и полную защиту прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе.

Уважаемый господин Абазян,

Уважаемые коллеги,

Еще раз поздравляю всех нас с Днем работника органов национальной безопасности. Почему я говорю всех нас? Потому что сотрудники органов национальной безопасности своей деятельностью обеспечивают и должны обеспечивать безопасность Республики Армения и всех ее граждан. Эффективная работа Службы национальной безопасности исходит из интересов всех без исключения граждан Республики Армения”.

По случаю Дня работника органов национальной безопасности и за отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей премьер-министр Никол Пашинян вручил государственные награды группе сотрудников СНБ.