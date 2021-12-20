В МИД Ирана назвали сроки возобновления переговоров по СВПД

Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после окончания рождественских праздников, о начале нового этапа объявит главный переговорщик от ЕС Энрике Мора, как передает Арменпресс, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Было совместное решение, что сейчас эти переговоры приостанавливаются, закончатся христианские праздники, рождество, после этого, на основании объявления, которое сделает Мора... все вернутся", - заявил Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник.

Ранее в МИД РФ заявляли, что переговорный процесс может возобновиться в Вене в ближайшее время.