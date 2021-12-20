В Национальный архив Армении поступило 10 современных устройств оцифровки

При содействии правительства и Министерства юстиции Национальный архив Армении был оснащен 10 современными устройствами оцифровки «i2S CopiBook OS Professional A2 » и «i2S CopiBook OS Advanced A2».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный архив, подчеркивая, что эти устройства позволяют оцифровывать документы и способствуют делу сохранения культурных ценностей.

Отмечается, что это продукция французской компании «I2S DIGIBOOK», которая прибыла в Армению при помощи армянского поставщика компании A. Оганджаняна.