В Арцахе карантин будет продлен

В правительстве Республики Арцах разрабатывается проект, согласно которому действующий в стране карантин будет продлен и после 24 декабря.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

«Сообщаю, что разрабатывается проект постановления правительства Республики Арцах о продлении срока действия карантина после 24 декабря, однако, с учетом значительного уменьшения случаев распространения инфекции и негативного влияния ограничений на различные сферы жизнедеятельности общества, будут смягчены некоторые существенные условия.

В частности, планируется отменить количественное ограничение на проведение собраний и мероприятий, занятия в учебных заведениях будут проводиться в обычном режиме и в полном составе учащихся.

Артак Бегларян подчеркнул, что требование о применении средств индивидуальной защиты, призыв к вакцинации остаются в силе.

«Я не удовлетворен уровнем реализации этих двух правил, я настоятельно призываю наших граждан уделять внимание здоровью и жизни и самих себя и окружающих людей, соблюдать правила безопасности и пройти вакцинацию. Пожалуйста, также проявите высокий уровень общественной нетерпимости к несоблюдению правил безопасности вокруг вас, поскольку последствия могут стоить жизни, в том числе вашей или ваших близких.

«Мои соболезнования семьям, которые в этот период потеряли родных», - написал Артак Бегларян.