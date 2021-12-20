Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 21-23 декабря посетит Республику Армению

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 21-23 декабря посетит Армению для встречи с высшим военно-политическим руководством страны и обсуждения ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

В ходе визита запланирована встреча с Председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Генеральный секретарь ОДКБ представит ему на утверждение проект Плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Армения.

Также ожидается, что Станислав Зась проведет переговоры с Министром иностранных дел Араратом Мирзояном, Министром обороны Суреном Папикяном и Секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.