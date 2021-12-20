Глава МИД Турции вновь коснулся отношений между Арменией и Турцией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллахом коснулся и армяно-турецких отношений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Комментируя диалог с Арменией, Чавушоглу сказал, что ряд авиакомпаний в ближайшие дни начнут осуществлять полеты между Стамбулом и Ереваном.

«Раньше, как вы знаете, подобные полеты осуществляла компания «Атлас». Вопрос возобновления полетов обсуждается в министерстве транспорта, и решение будет принято в ближайшие дни»,- сказал Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил, что Анкара и Ереван уже назначили представителей для диалога, и обсуждения в этом направлении продолжатся.