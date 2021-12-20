В парке, на углу улиц Закяна и Хоренаци, при строительных работах обнаружен культурный слой, проводятся исследования

В конце осени во время строительных работ на территории детского парка, находящегося в общине Кентрон города Еревана, были обнаружены следы строений, черепки бытовой и строительной керамики.

Как сообщили «Арменпресс» по поручению Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении специалисты Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия изучили местность и зафиксировали наличие культурных слоев, после чего в сотрудничестве с мэрией Еревана и арендатором парка начались археологические раскопки (руководитель экспедиции Мери Сафарян).

Археологи с целью изучения культурных слоев провели локальное исследование, и в результате раскопок на небольших участках открылись остатки глинобитных стен и полов комнат.

«Довольно интересен тоннель, стены которого облицованы мелкими плитками из черного туфа и большими плитами из кирпичного туфа, который может быть частью системы водоснабжения или водоотвода старого Еревана (периода позднего средневековья или нового периода)», - рассказала руководитель экспедиции Мери Сафарян.

В находках много черепков различных бытовых глиняных сосудов, глазурованных, фаянсовых и фарфора (датируемых в советский период поздним средневековьем), костей различных животных (в основном овец и коров), детали из медного сплава, как для бытового применения, так и для декоративной отделки.

Согласно археологам, обнаруженный культурный слой и находки прольют новый свет на историю города Ереван.

Раскопки близятся к завершению, а дальнейшая сохранение открытых участков обсуждаются с мэрией Еревана и арендатором парка.