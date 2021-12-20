Лондон до сих пор не выплатил компенсацию Тегерану, заявили в МИД Ирана

Власти Великобритании до сих пор не приняли мер для выплаты долга Ирану за непоставленные танки, увязав это с ходом переговоров по ядерной сделке в Вене. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее британские СМИ со ссылкой на иранского посла в Лондоне Мохсена Бахарванда сообщили, что власти Великобритании в начале декабря совершили визит в Тегеран, где провели переговоры о выплате компенсации Ирану за невыполнение сделки.

"Британское правительство только говорит о выплате своего долга Ирану… Великобритания практически ставит выплату долга в зависимость от хода переговоров (в Вене по отмене санкций с Тегерана и восстановлению ядерной сделки). Пока этот процесс будет продолжаться, в отношениях между Ираном и Великобританией не будет никаких изменений", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.

Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану 480 миллионов долларов в качестве компенсации за сорванный Англией контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору компания была обязана поставить в Иран более 1000 единиц британских танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Английский власти утверждают, что не могут вернуть долг, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.