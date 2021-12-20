Армянские археологи нашли погребение двух женщин-воинов

Археологи обнаружили в Армении погребение с останками трех человек, два из которых оказались женщинами-воинами. На это указывают инвентарь в виде оружия, а также многочисленные травмы — переломы черепа и повреждения от стрел. По мнению исследователей, эти физически развитые женщины были всадницами-лучницами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Nplus1, результаты исследования опубликованы в International Journal of Osteoarchaeology.

Первые упоминания о женщинах-воинах относятся к V веку до нашей эры и связаны с именем античного историка Геродота. Он, наряду с Диодором Сицилийским, писал о воинственных женщинах — амазонках, которые были отличными наездницами, вооруженными луком и копьями. Античные историки сообщали, что амазонки совершали набеги на соседние племена, беря в плен мужчин, которых затем заставляли заниматься бытовыми делами. Географ Страбон же отметил, что они проживали на окраинах цивилизованного мира той эпохи — в предгорьях Кавказа, в районе Азовского моря, восточного побережья Черного моря и на северо-востоке Малой Азии.

В то же время в археологических исследованиях встречается достаточное количество погребений женщин с оружием, которых ученые называют воинами. Так, археолог обнаружила в Центральной Анатолии могилы раннего бронзового века (около 3000–2000 годов до нашей эры), в которых женщины находились вместе с кинжалами. Подобные погребения эпохи поздней бронзы и раннего железа встречаются и на территории России. Так, в Воронежской области археологи нашли погребение четырех скифских женщин-воинов второй половины IV века до нашей эры. В Тыве же еще в 1988 году нашли останки мальчика-воина, который оказался девочкой шести—семи лет, которая пострадала от рахита.

Анаит Худавердян из Института археологии и этнографии НАН совместно с учеными из Армении исследовала могильник Джрапи, расположенный в Ширакской области и относящийся к эпохам поздней бронзы и раннего железа. Археологи обнаружили перекрытие из четырех базальтовых плит общей длиной около 4,5 метра. Под ними находилась гробница, стенки которой были сделаны из туфа.

Внутри погребения, помимо останков трех человек, находились шесть глиняных сосудов, бусы, кинжал и четыре наконечника бронзовых стрел. Скелеты оказались неполными и фрагментированными, так как несколько десятилетий находились под водой. Они принадлежали женщине 45–50 лет, молодой девушке 16–20 лет и еще одному человеку (возможно, мужчине), который умер в возрасте старше 50 лет.

На останках двух женщин ученые обнаружили следы травм, подтверждающих, что они принимали участие в боях. У одной был прижизненный заживший перелом теменной кости. Кроме того, рядом с ее ребрами находился наконечник стрелы, которым, по всей видимости, ее убили. Вторая женщина также получила перелом костей черепа, прижизненное ранение нижней челюсти острым оружием. Кроме того, на ее большеберцовой кости находятся следы от воткнувшейся стрелы, причем наконечник вошел в ногу, когда женщина или лежала на земле, или ехала верхом на лошади.

Исследователи отметили, что кости всех трех людей указывают на их хорошее физическое развитие. Эти индивиды, видимо, регулярно занимались тяжелыми физическими нагрузками, например, стреляли из лука. Кроме того, на их бедренных костях присутствуют изменения, часто встречающиеся у всадников.

Тип травм и их локализация, по мнению ученых, указывают на то, что женщины активно боролись с вооруженными врагами. Обеих женщин похоронили с их личным оружием — стрелами и кинжалом, который находился в правой руке одной из них. Подобные могилы в Армении встречались крайне редко, но археологи считают, что останки этих людей можно отнести к отдельной группе профессиональных воинов — всадников-лучников.