Председатель НС Армении принял делегацию Меджлиса Ирана

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 20 декабря принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы Иран-Армения Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейедом Мехди Фаршаданом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, спикер НС выразил уверенность, что визит группы дружбы будет иметь весомое значение для армяно-иранских отношений – в интересах дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.

Стороны отметили активный политический диалог между двумя странами, являющийся прочной основой и гарантией развития межгосударственных отношений во многих областях. Подчеркнуто развитие межпарламентского сотрудничества как ключевой платформы для расширения круга общих взглядов дружественных стран. В этом контексте подчеркнута эффективная деятельность парламентских групп дружбы.

На встрече подчеркнута необходимость длительного мира и стабильности в регионе. А.Симонян коснулся деструктивного поведения азербайджанской стороны, негативно влияющего не только на Армению, но и на другие страны региона.

В завершение встречи руководитель парламентской группы дружбы Иран-Армения Сейед Мехди Фаршадан передал спикеру НС приглашение Председателя Меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафи посетить ИРИ с официальным визитом.