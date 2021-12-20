Общественность надлежащим образом будет проинформирована о встрече спецпредставителей Армении и Турции: МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян коснулся заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что встреча специальных представителей в рамках процесса диалога между Арменией и Турцией может пройти в ближайшее время.

«В случае договоренности о сроках встречи специальных представителей в рамках процесса диалога между Арменией и Турцией общественность будет надлежащим образом проинформирована», - в беседе с Арменпресс отметил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее МИД Армении сообщал, что спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян. С турецкой же стороны спецпредставителем назначен бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.