COVID-19. Самый высокий показатель вакцинации зафиксирован в Ереване, Арарате и Вайоц Дзоре

Самая высокая активность вакцинации против COVID-19 в Армении наблюдается в Ереване. Уровень вакцинации здесь составляет 43,9%. Затем следует Арарат с 43,2% и Вайоц Дзор с 42,9%. Как сообщает Арменпресс, по данным Минздрава Армении, наиболее низкие показателями вакцинации против коронавируса наблюдаются в Лори (36,2%), Сюнике (34%) и Тавуше (31,6%). Среди вакцинированных больше мужчин, чем женщин. Это касается и первой дозы, и обеих доз вакцинации.

По состоянию на 19 декабря в Армении было проведено 1 546 632 прививок. Первую дозу получили 903 тысячи 661 человек, вторую дозу - 642 971 человек.