Задержанные армянскими ВС двое азербайджанских военнослужащих возвращены Азербайджану

На одном из оборонительных участков N-ской воинской части министерства обороны Республики Армения 18 декабря армянскими военнослужащими были задержаны двое нарушителей границы ВС Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, 20 декабря по гуманитарным соображениям и при посредничестве РФ указанные военнослужащие были возвращены азербайджанской стороне.