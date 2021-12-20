Езидская община в Армении готова принять беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно в Беларуси

Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готовы принять в Армении. Местная езидская община обеспечит их и жильем, и работой. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом сегодня во время визита в ТЛЦ рассказал депутат Национального Собрания Армении, представитель общины езидов Рустам Бакоян.

Сегодня идет 43-й день беженцев на границе. Находятся они в транспортно-логистическом центре "Брузги" вблизи белорусско-польской границы. Среди них и езиды из Ирака. Эти люди считают, что для них возвращение в Ирак смертельно опасно.

"Сегодня я приехал с частным визитом, чтобы ознакомиться с условиями их нахождения здесь, узнать, что волнует людей, чего они хотят. После этого будет принято решение. Есть несколько вариантов. Один из них - переезд в Армению", - рассказал Рустам Бакоян.

Он отметил, что в Армении очень сильная езидская община. "Поэтому она готова предоставить этим людям жилье, рабочие места. Есть и предприниматели, готовые помочь с началом бизнеса", - добавил Рустам Бакоян. В дальнейшем, по его словам, дело будет уже за переговорами на межгосударственном уровне. В Армении, отметил депутат, предварительно идею поддерживают.

Сейчас в ТЛЦ находятся 47 езидских беженцев, из которых большая половина - женщины и дети.