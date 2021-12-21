Южная Корея следит за зимними военными учениями КНДР

Власти Республики Корея следят за очередными зимними военными учениями военных КНДР. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейского Комитета начальников штабов полковника Ким Юн Нака.

"Мы считаем, что военные КНДР в настоящее время проводят зимние учения", - приводит агентство заявление представителя КНШ.

Ким Юн Нак добавил, что разведывательные органы Южной Кореи и США тесно взаимодействуют и внимательно следят за соответствующей деятельностью.

Отмечается, что КНДР регулярно начинает проводить военные учения в декабре, которые продолжаются до начала весны. Они включают в себя артиллерийские стрельбы.

Как сообщает Yonhap, Ким Юн Нак отказался от дальнейших комментариев.