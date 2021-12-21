17 декабря министр экономики Армении Ваан Керобян принял постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве экономики, на встрече присутствовали заместители министра Рафаэль Геворгян, Аршак Асланян, Ани Испирян, другие представители министерства и ПРООН.

Ваан Керобян, высоко оценив сотрудничество с ПРООН, кратко представил основные положения экономической части государственной программы, меры, предусмотренные для их реализации, и также рассказал о проводимых реформах.

Среди наиболее важных реформ министр выделил земельные и водные реформы, подчеркнув, что министерство большое внимание уделяет туризму, программам развития малых и средних предприятий в сельских общинах, поскольку они могут способствовать созданию несельскохозяйственных рабочих мест в сельских общинах и альтернативу работе в общинах.

По словам Натии Нацвлишвили, положения экономической программы правительства соответствуют их целям по развитию сельских сообществ. Представители ПРООН представили результаты своих программ в сельских общинах, рассказали о будущей деятельности, которая будет в основном ориентирована на сельское хозяйство, туризм, малые и средние предприятия, на развитие сельских общин посредством создания цепочек.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития женского предпринимательства и занятости, национальную платформу «Акселератор # 5» по расширению экономического потенциала женщин в экономическом прогрессе. На создание акселератора правительство выделит 155 млн драмов. Целью акселератора является реализация экономического потенциала женщин, он будет направлен на продвижение женского предпринимательства, повышение уровня спроса женщин на рынке труда за счет подчеркивания их конкурентных преимуществ.

В этом контексте Ваан Керобян подчеркнул важность роли женщин в экономике, добавив, что в Армении не реализован полный потенциал женщин в экономике. Он выразил уверенность, что совместно реализуемые программы повысят роль женщин в развитии экономики.

В ходе встречи стороны коснулись и государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса, программ развития туризма и зеленой экономики.

Касаясь вопросов развития зеленой экономики, представители ПРООН сообщили, что со своими партнерами, ЕС и ВБ, они планируют организовать диалог на высоком уровне по «зеленой» экономике, создать «зеленую» платформу, которая будет продвигать зеленую экономику, стратегию устойчивого развития и Дорожную карту. Было упомянуто, что Минэкономики работает над разработкой стратегии развития зеленой экономики.

Говоря о «зеленой» повестке дня, министр отметил, что правительство уделяет большое внимание вопросам развития зеленой экономики. С 1 января 2022 года ввоз электромобилей на льготных условиях продлен еще на 3 года. Правительство рассматривает и возможность производства в Армении электромобилей.

Министр сообщил, что Минэкономики заинтересовано и в производстве зеленого водорода в Армении. Армения имеет большой научный потенциал и опыт в этой области․Производство зеленого водорода в Армении может создать широкие возможности для «зеленого» экономического роста.

По итогам встречи стороны смогли договориться о продолжении текущих программ и о работе над новыми совместными проектами.