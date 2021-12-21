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Благодаря содействию Карена Варданяна в 100 млн. драмов, больница «Мурацан» получила новое оборудование

Благодаря содействию Карена Варданяна в 100 млн. драмов, больница «Мурацан» получила новое оборудование

Университетская больница «Мурацан» уже оснащена новейшим медицинским оборудованием: портативным рентгенаппаратом, устройствами лечебной гипотермии и искусственного дыхания легких для новорожденных, кувезом для новорожденных, термообогревателем, системой мониторинга электроэнцефалографии.

Благотворитель Карен Варданян подарил больнице 11 единиц современного медицинского оборудования, что позволит в детском отделении реанимации уход и медобслуживание новорожденных осуществлять на самом высоком уровне. Общая стоимость программы составила 100 млн. драмов.


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