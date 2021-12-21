Армения высоко ценит усилия Франции, направленные на мир в регионе: президент Армении поздравил Эммануэля Макрона

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю Дня рождения направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, в послании, в частности, говорится:

«Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и углубление взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Францией.

Многовековая дружба народов Армении и Франции и диалог между нашими странами на высоком уровне имеют важный потенциал для еще большего расширения существующего сотрудничества.

Полон надежд, что совместными усилиями мы будем способствовать развитию всеобъемлющей армяно-французской повестки и реализации новых инициатив.

Армения высоко ценит последовательные усилия Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе и, в частности, Вашу личную вовлеченность.

Особой оценки достойно внимание Франции к вопросам защиты армянских военнопленных, исторического и культурного наследия Арцаха, перешедшего под контроль Азербайджана, а также предоставления необходимой помощи армянам Арцаха».