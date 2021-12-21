Армения рядом с Вами и рядом с дружественной Францией: Никол Пашинян поздравил Эммануэля Макрона с Днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дням рождения направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:
«Многоуважаемый господин Президент, дорогой Эммануэль!
Примите, пожалуйста, мои искренние и самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!
От своего имени и от имени армянского народа на Вашей ответственной миссии главы Французской Республики желаю Вам непоколебимой воли, силы и непоколебимой веры, которые приведут французский народ к новым победоносным горизонтам.
Заверяю, что Армения рядом с Вами и рядом с дружественной Францией, готова защищать объединяющие нас совместные ценности, всеобщие права и цивилизационное наследие.
Пользуясь случаем, хочу поздравить и с Рождеством и Новым годом, пожелав успехов во всех Ваших начинаниях.
Позвольте выразить надежду, что наступающий год подарит нашим дружественным народам новые достижения ради успеха всех совместных программ Армении и Франции.
Господин президент, прошу принять заверения в моем глубоком уважении.
Никол Пашинян».
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