В Спортивно-концертном комплексе в Ереване 22 декабря будет действовать мобильный пункт вакцинации
14:43, 21 Декабрь, 2021
В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 22 декабря с 12:00 до 17:00 будет действовать мобильный пункт вакцинации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
Целью мероприятия является поощрение процесса вакцинации, повышение информированности общественности о вакцинации, формирование высокого общественного сознания в связи с необходимостью прививки.
Волонтеры Армянского общества Красного Креста прохожим будут раздавать материалы, информирующие о процессе вакцинации, и индивидуальные защитные средства.
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