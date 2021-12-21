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В Спортивно-концертном комплексе в Ереване 22 декабря будет действовать мобильный пункт вакцинации

В Спортивно-концертном комплексе в Ереване 22 декабря будет действовать мобильный пункт вакцинации

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 22 декабря с 12:00 до 17:00 будет действовать мобильный пункт вакцинации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Целью мероприятия является поощрение процесса вакцинации, повышение информированности общественности о вакцинации, формирование высокого общественного сознания в связи с необходимостью прививки.

Волонтеры Армянского общества Красного Креста прохожим будут раздавать материалы, информирующие о процессе вакцинации, и индивидуальные защитные средства.


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