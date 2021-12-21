В Китае заявили о готовности к переговорам о стратегической стабильности

Китай готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести обсуждения по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.

"Китай придерживается коллективной, всеобщей, кооперативной и устойчивой концепции глобальной безопасности, Китай всегда был строителем мира во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок", - заявили в ведомстве на вопрос, нужен ли КНР договор с США, аналогичный тому, который Россия предложила США и НАТО.

В МИД также подчеркнули, что "Китай готов в рамках (диалога - ред.) пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести углубленные обсуждения со всеми сторонами по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности, чтобы внести свой должный вклад в поддержание мира и безопасности во всем мире".