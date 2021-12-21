Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна перенесено на 18 января

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян вновь отложил судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна.

Как передает «Арменпресс», адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворкяна Лусине Саакян должна участвовать в заседании Апелляционного уголовного суда, на котором будет обсужден вопрос о свободе его подзащитных по другому делу. Кроме того, она сообщила, что с 28 декабря по 15 января включительно будет отсутствовать из Армении.

Лусине Саакян также ходатайствовала о пересмотре графика судебных заседаний, учитывая, что судебные заседания иногда совпадают с днями заседаний НС, что препятствует депутатской деятельности Армена Геворкяна.

Защитник второго президента Армении Ованнес Худоян присоединился к ходатайству, отметив, что уголовно-процессуальным кодексом не установлено, что судебные заседания обязательно должны назначаться по вторникам. Однако судья не сочла целесообразным определять дни, в которые заседания не будут назначаться, отметив, что заседания по этому делу уже неоднократно переносились. Судебное заседание перенесено на 18 января 2022 года.