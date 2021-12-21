Армен Саркисян принял посла Японии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян и посол Фукусима Масанори обменялись мнениями вокруг нынешней повестки армяно-японских отношений, возможностей углубления сотрудничества в различных сферах, в частности, отметив, что есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сферах высоких технологий, энергетики, образования и культуры.

Затронуты были и региональные вопросы.