Шойгу рассказал о рисках экспорта терроризма из Афганистана в страны ОДКБ

Дестабилизация ситуации в Афганистане увеличивает риски проникновения террористов в страны ОДКБ и роста наркотрафика. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.