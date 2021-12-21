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Кисида заявил о намерении как можно скорее встретиться с Байденом

Кисида заявил о намерении как можно скорее встретиться с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник на пресс-конференции о своем намерении как можно скорее провести встречу с президентом США Джо Байденом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Этот вопрос все еще прорабатывается, однако я намерен как можно скорее встретиться с президентом Байденом ради дальнейшего укрепления японо-американского альянса", - сказал Кисида.

Ранее телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что поездка Кисиды в США и встреча двух лидеров будут перенесены на 2022 год из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса.


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