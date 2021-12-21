Известны имена 10 лучших армянских спортсменов года

В результате голосования спортивных журналистов и главных тренеров национальных сборных Армении стали известны имена «10 лучших спортсменов 2021 года».

Как сообщает Арменпресс, в состоявшемся 21 декабря голосовании приняли участие 15 спортивных журналистов и представители национальных федераций.

По итогам голосования лучшими спортсмена Армении за 2021 год признаны:

Алексанян Артур;

Амоян Малхас;

Бачков Ованес;

Давтян Артур;

Лалаян Вараздат;

Даниелян Элина;

Арутюнян Арсен;

Мартиросян Симон;

Минасян Гор;

Чалоян Давид.

Приз «Симпатия года» по голосованию болельщиков получил чемпион мира Малхас Амоян.