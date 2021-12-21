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Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, как передает Арменпресс, об этом  сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.

Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры.

"Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.


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